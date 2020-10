«Ça fait 20 minutes, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de tout saccager». C’est ainsi que le propriétaire a été averti par sa voisine par téléphone à 22h30 un soir d’août 2017. L’homme, qui avait loué son bien sur Airbnb, se précipite à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et découvre à son arrivée une scène chaotique dans son 45 m2, selon Le Parisien . Mobiliers brisés et éventrés, des taches partout, les portes défoncées. En outre, trois prostituées, visiblement sous l’emprise de drogue, l’accueillent sans ménagement en lui lançant un casque de moto à la figure. Il arrive tant bien que mal à récupérer les clés du logement en attendant la police.

Le constat est sans appel: l’appartement, qui venait d’être rénové, doit être remis en état. Pire, le bail locatif qui avait été signé et qui devait débuter le mois suivant est annulé. Le quinquagénaire a dû engager des travaux pour 38’000 euros, attestés par une expertise, auxquels s'ajoutent 32’000 euros de loyers non perçus, le logement n'ayant pu être loué pendant un an et demi.