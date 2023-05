La Chaux-de-Fonds (NE): Il loue un appart dans l’unique but d’y produire du cannabis

Entre novembre 2022 et février dernier, un Neuchâtelois de 29 ans a loué un appartement chaux-de-fonnier «dans l’unique but d’y produire du chanvre», peut-on lire sur une ordonnance pénale rendue par le Ministère public. Lors de sa perquisition dans le logement de la Métropole horlogère, la police cantonale a recensé 54 plants. Durant la même période, les forces de l’ordre ont découvert 50 boutures, six plants, 87 grammes de marijuana et 8 grammes de haschich dans un autre appartement loué par l’homme, dans le chef-lieu neuchâtelois.

Le jardinier en herbe s’est, en outre, fait pincer au volant d’une voiture le 7 février alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis prononcé quatre jours auparavant. Reconnu coupable de conduite sans autorisation, de culture, possession et consommation de stupéfiants, l’homme a été condamné à 60 jours-amende à 80 francs (soit 4800.-) avec sursis pendant trois ans. Il a en outre écopé d’une peine additionnelle de 500 francs et devra également s’acquitter des 800 francs de frais de la cause. Les stupéfiants et le matériel servant à leur culture ont été confisqués et détruits.