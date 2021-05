Canton de Fribourg - Il loue une maison et fait la fête avec cent personnes

Vendredi vers 23h30, suite à plusieurs appels pour du bruit et du va-et-vient de véhicules, la police cantonale est intervenue à la route de Planafaye, à Villars-sur-Glâne. Sur place, les policiers ont constaté qu’une centaine de personnes, âgées entre 16 et 25 ans, provenant essentiellement de cantons romands, s’étaient rassemblées dans et autour d’une habitation. Elles s’étaient réunies pour fêter un anniversaire. Aucune mesure sanitaire n’était respectée.