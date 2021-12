Canton de Fribourg – Il lui déchire le vagin et la laisse baigner dans son sang

Une quinquagénaire, gravement blessée après une agression sexuelle, a failli perdre la vie. Un an et demi après les faits, les séquelles demeurent. Jugé mardi, son agresseur risque l’expulsion du territoire.

Cette nuit de juillet dernier, la police a retrouvé la victime étendue sur la route, gisant dans son sang. Getty Images/iStockphoto

« Quand il m’a prise au cou, j’ai vu ma vie défiler. J’avais l’impression d’étouffer… » Céline*, la cinquantaine, peine à terminer sa phrase devant le Tribunal de la Gruyère à Bulle (FR). Les larmes la gagnent quand elle raconte cette soirée de juillet 2020. On n’ entendra que sa voix et ses sanglots. Lors du procès de son agresseur, mardi, elle a souhaité être placée dans l’alcôve pour ne pas devoir lui faire face.

Cette Fribourgeoise a rencontr é Pedro *, q uinquagénaire d’origine portugaise , dans un café . Elle , qui a déjà avalé des médicaments pour soigner sa dépression, boit quelques verres. Lui en a déjà bu plusieurs et ne s’arrête pas là. En fin de soirée, e l le l ui demande de la ramener chez elle.

«Touche-moi pas, ramène-moi!»

Mais Céline ne comprend pas, l e véhicule s’engage sur un chemin de forêt. Pedro passe la jambe du côté passager, écarte la culotte de Céline et introduit ses doigts dans son vagin. « Non, touche-moi pas, ramène-moi! » s’époumone-t-elle, alors que l’homme la tient par le cou. Mais Pedro continue. Pendant l’acte, elle ressent de fortes douleurs et sent du sang couler le long de ses cuisses. L es ongles de l ’index et du majeur de son agresseur, deux doigts amputés, sont pointus. Tranchants même.

Selon elle, l’agression a duré «dix minutes». « J’ai essayé de me débattre… C ’est quand j’ai crié que j’allais appeler la police qu’il m’ a lâchée et que j’ai réussi à ouvrir la portière » , poursuit-elle. Pedro la laisse sur place et repart en voiture. « Je vais mourir, je vais mourir », se rép ète Céline, qui prévient le 117. À son arrivée, l a police la retrouv e étendue, gisant dans son sang. Souffrant d e plaies diverses et d ’une déchirure vaginale, elle doit être opérée.

État d’ivresse pathologique

« Quand je commence à boire, je perds un peu le contrôle », a concédé le prévenu. Ce dernier a déjà eu des problèmes avec l’alcool et préte n d n e plus avoir de souvenirs après a voir descendu son troisième whisky coca au bar. La défense soulève d’ailleurs que seule la version de la victime existe à propos de cette nuit.

La procureure Catherine Christinaz, elle, doute de ce black-out: «Selon les experts, i l est possible qu’il n’ait plus de souvenirs des faits à cause d’un possible épisode d’ivresse pathologique . Mais cela n’a pas altéré sa capacité pleine et entière, au moment des faits, d’apprécier le caractère illicite de ses actes .»

Lésions par négligence

Reconnaissant la contrainte sexuelle et la conduite en état d’ébriété, Me Claire Duguet remet en question les lésions corporelles graves par négligence: «Il faut prouver qu’il savait qu’il allait lui faire du mal. Car i nsérer un doigt dans le vagin n’est pas à même , a priori , de créer une lésion .» Quant à l’omission de porter secours, «encore faut-il savoir qu’elle était blessée et qu’elle a vait besoin de secours , a lâché l’avocate. Il est 3h du matin, il n’y a pas de lumière à cet endroit, comment mon client aurait-il pu voir le sang?»

Le Ministère public a requi s une peine privative de liberté de 42 mois contre le prévenu, ainsi que son ex pulsion du territoire suisse pendant 10 ans . La défense, elle, a plaidé pour seulement 30 mois d e prison, d ont 18 ferme s: «Mo n client souhaiterait pouvoir rester en Suisse pour travailler et rembourser ses dettes .» Ce à quoi la procureure a répondu: « Du travail, il en trouvera ailleurs, mais pas en Suisse !» Le verdict est attendu ces prochains jours.

La vie d’après Depuis l’agression, Céline dit ne plus avoir de vie sociale, n’osant plus sortir. Les rapports ne sont plus les mêmes avec son compagnon, avec qui elle est en couple depuis 4 ans. « Je me sens cassée, sale… » confie la quinquagénaire . Suivie par un psychiatre, elle ressent encore parfois des douleurs dans le bas - ventre, contre l e squelles elle prend des médicaments .