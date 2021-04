France : Il lui fait un test nasal, et c’est le coup de foudre

Deux Français de 21 ans filent le parfait amour depuis leur rencontre improbable dans un centre de dépistage, en novembre dernier.

Entre un drame et une tragédie, la pandémie accouche parfois de jolies histoires, comme celle de Julie et Mickaël. Les deux Français âgés de 21 ans ont en effet vécu une rencontre digne des plus grandes comédies romantiques. Tout commence un vendredi de novembre 2020, dans la région de Belfort, à 45 kilomètres au nord-ouest de Porrentruy (JU). Julie, infirmière à Mulhouse (Alsace), apprend qu’une de ses collègues a contracté le Covid-19 et qu’elle doit aller se faire dépister séance tenante, raconte «L’Est Républicain».

La jeune femme, qui a particulièrement mal vécu son premier test de dépistage quatre jours plus tôt, s’y rend la mort dans l’âme. En arrivant au centre de dépistage, Julie tombe sur un jeune préleveur camouflé derrière un masque, des lunettes de protection, une charlotte et une blouse «sac-poubelle». Rien de moins sexy… Et pourtant, le charme opère au premier regard, comme dans un film à l’eau de rose: c’est le coup de foudre. «C’est fou, mais… ça s’est exactement passé comme ça», s’émerveille Julie.

Les deux jeunes gens perdent alors toute notion du temps et parlent pendant une heure alors que Mickaël n’a même pas encore procédé au test. Le soir, les deux tourtereaux continuent d’échanger sur les réseaux sociaux. Ils se revoient une semaine plus tard, sans masque cette fois-ci. Je n’avais même pas capté qu’il avait une barbe, s’amuse Julie. Depuis, le couple ne s’est plus quitté: «Pas un seul jour, pas une seule nuit l’un sans l’autre», confie l’infirmière. En voilà deux qui garderont au moins un bon souvenir de cette crise sanitaire.