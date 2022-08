Joe Jonas lutte à sa façon contre les rides

Joe Jonas : Il lutte à sa façon contre les rides

S’il a toujours bonne mine, Joe Jonas ne le doit pas uniquement à dame Nature. Ambassadeur d’une marque de toxine botulique, le chanteur de 33 ans a recours à des injections sur son visage pour rester jeune. «Nous vieillissons tous et il faut faire en sorte d’être à l’aise dans notre peau», confie l’Américain dans «People». Grâce à cette technique de médecine esthétique, Joe a vu disparaître sa ride du lion et sa cicatrice entre les sourcils a été lissée. L’effet dure entre 4 et 6 mois. «J’apprécie que ce ne soit pas exagéré. C’est très léger», dit-il.

Selon le mari de l’actrice Sophie Turner, mère de ses deux filles, il faut être «ouvert et honnête à ce sujet» et ne pas avoir peur de l’assumer, même si les hommes sont moins nombreux que les femmes à le faire. Il trouve aussi positif qu’à notre époque, la gent masculine utilise de plus en plus de cosmétiques. «À un moment donné, il y a eu toutes ces discussions autour du fait que les mecs ne pouvaient pas faire ceci ou cela, explique-t-il dans le magazine. Mais maintenant, je pense que cette stigmatisation s’estompe et j’aime ça. Les gars se maquillent plus ouvertement, et c’est super à voir. Ils font ce qu’ils veulent. C’est une belle génération.»