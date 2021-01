États-Unis : Il lutte avec un homme nu dans le métro et assiste à sa mort

Un ex-militaire est venu en aide à un homme qui avait été poussé sur les rails par un SDF totalement nu, samedi à New York. L’affrontement qui a suivi s’est terminé en tragédie.

Quand Tyler Horrell a quitté son appartement de Harlem pour aller acheter un jus de fruits à sa femme samedi, il ne se doutait pas du drame improbable qu’il s’apprêtait à vivre. Le New-Yorkais comptait prendre le métro à Central Park North-110th Street pour un petit trajet de quatre arrêts et profiter de l’occasion pour prendre un repas à l’emporter dans son restaurant préféré. L’homme a jeté un coup d’œil distrait à l’écran d’informations, qui indiquait que le métro allait arriver dans deux minutes.

Il s’est ensuite retourné juste à temps pour assister à une scène surréaliste: un homme nu – un sans-abri de 35 ans – était en train de pousser quelqu’un sur les voies. Juste avant, le trentenaire était en train de danser près d’usagers du métro quand un individu de 43 ans s’était indigné de son comportement. En représailles, le SDF a balancé le passager sur les rails. Sur le quai, la panique s’est emparée des témoins: le train était en train d’arriver. «Il y avait 25 personnes qui hurlaient de toutes leurs forces pour qu’il s’arrête, et Dieu merci il l’a fait», raconte Tyler au «New York Daily News».

Vétéran de l’armée handicapé, Tyler s’est précipité sur les voies pour aider le quadragénaire, qui était étendu à environ 10 mètres du train arrêté. «Il ne bougeait pas et il était littéralement couché en travers des rails, donc si le train ne s’était pas arrêté, il l’aurait coupé en deux. Au début, je pensais qu’il était mort», témoigne le New-Yorkais. De son côté, le sans-abri qui avait poussé la victime sur les rails est entré dans une colère noire en voyant Tyler l’aider à se relever. «Le type nu est revenu, il s’est accroupi et nous étions face à face, même s’il était sur le quai et que j’étais sur les rails», raconte Tyler.

En deux temps trois mouvements, l’ex-militaire était aux prises avec le SDF, qui avait sauté sur les voies pour en découdre avec lui. En tentant de se défendre et de protéger la victime, Tyler a donné un coup au trentenaire, qui est tombé au sol. Alors que le sans-abri tentait de se relever, son épaule a heurté le troisième rail, malgré les cris d’avertissement des témoins. Les 625 volts du rail l’ont tué instantanément. «Je n’ai jamais rien ressenti de tel dans ma vie. Je me suis dit «Mec, si tu avais été un peu plus près, imagine ce qui se serait passé», témoigne l’ancien militaire.

L’homme qui avait été poussé sur les rails a été hospitalisé, mais son état n’est pas inquiétant. Quant à Tyler, il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de ce drame. «Je vois encore les images qui tournent dans ma tête. Je me demande ce que j’aurais pu faire différemment pour que cet individu ne perde pas la vie. Je n’oublierai jamais le fait d’avoir été si proche de quelqu’un qui est mort. Et si j’avais trébuché, que j’étais tombé et que j’avais heurté le troisième rail? Tant de choses me traversent l’esprit», conclut le New-Yorkais. Selon sa mère, le SDF décédé ce jour-là souffrait de schizophrénie et avait cessé de prendre ses médicaments.