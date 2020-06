France

«Il m'a écarté les jambes et m'a touché partout»

Dans un rapport publié jeudi, l’ONG Human Rights Watch (HRW) montre du doigt la pratique dite du «contrôle au faciès» que subissent de jeunes Noirs et arabes de plusieurs cités de l’Hexagone .

Human Rights Watch (HRW) dénonce dans un rapport publié jeudi des «contrôles abusifs et racistes» de jeunes Noirs et arabes, souvent mineurs, par la police française, selon des témoignages récoltés par l'ONG.

Ce rapport de 44 pages sur la pratique dite du «contrôle au faciès» a été réalisé pendant plus d'un an auprès d'une centaine de jeune noirs et arabes de plusieurs villes de France et documente des contrôles policiers «sans fondement ciblant les minorités, y compris des enfants âgés de seulement dix ans, des adolescents et des adultes».