Pédocriminalité en Espagne – «Il m'a violé tous les jours pendant presque un an»

Pédocriminalité : L’Eglise espagnole refuse de faire son introspection

Contrairement à la France ou à l’Allemagne, la Conférence épiscopale espagnole ne veut pas ouvrir d’enquête pour identifier les potentiels abus en son sein et refuse les interviews.

«Ils n’ont aucune envie que la vérité éclate»: en Espagne, contrairement à d’autres pays européens , l’Eglise catholique refuse d’anticiper et d’ouvrir elle-même une enquête de fond sur les violences sexuelles commises sur des mineurs par des prêtres, au grand désarroi des victimes.

En France, l’Eglise a mis en place une commission indépendante sur la pédocriminalité qui a identifié au moins 216’000 victimes de religieux depuis 1950. En Allemagne , le clergé a financé une étude qui a révélé 3677 cas entre 1946 et 2014.

Mais l’Espagne, pays où l’église catholique a longtemps été toute puissante, ne recense officiellement que 220 cas depuis 2001 et exclut d’enquêter «de sa propre initiative» sur les violences sexuelles.

«Ils n’ont aucune envie que la vérité éclate», poursuit-il, évoquant un calvaire qui, dit-il, l’a «détruit» et l’a fait se sentir «sale», «coupable» et comme «une merde».

«J’étais au collège Claret de Madrid, j’avais 14 ans et le prêtre (...) s’en est pris à moi et m’a violé tous les jours pendant presque un an», raconte le sexagénaire. Il se dit convaincu que «l’entourage le savait et protégeait» son bourreau.