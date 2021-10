Dans une nouvelle vidéo, Gabby confie avoir été malmenée par Brian

Affaire Gabby : «Il m’a attrapé le visage. Vous pouvez le voir. J’ai une coupure ici»

Dans une nouvelle vidéo tirée de la bodycam d’un policier et diffusée par CNN, la jeune femme explique comment son petit ami s’en est pris physiquement à elle.

«Il ne m’a pas frappée au visage ou autre chose. Il m’a attrapé le visage. Vous pouvez le voir. J’ai une coupure ici. Je peux la sentir. Si je la touche, ça brûle. Il s’est mis très en colère contre moi et m’a enfermée hors de la voiture. Il m’a dit d’aller prendre l’air, mais je ne voulais pas. Je voulais continuer à conduire. On n’avait plus d’eau», a expliqué Gabby, en larmes. De son côté, Brian a répondu à un policier qu’il n’avait pas le temps de répondre aux allégations de sa petite amie. «J’ai dû la repousser. Elle s’énerve toujours et s’emporte. J’essayais juste de la repousser», a-t-il affirmé.