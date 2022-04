Lausanne : «Il m’a donné à boire et je me suis réveillée dans la rue en culotte»

Une jeune femme a prétendu avoir été violée par un homme rencontré sur Tinder qui lui aurait fait boire du GHB. Elle a été condamnée pour induction de la justice en erreur.

«J’ai rencontré un homme sur Tinder. J’avais rendez-vous avec lui vers 22h dans un bar à Lausanne, après un cinéma avec mes copines. Il m’a offert un mojito. Je ne me souviens plus de rien à part que je me suis réveillée vers 1h du matin dans une ruelle, couchée par terre avec seulement une culotte et un pull. Le reste de mes vêtements se trouvait à côté de moi.» C’est ce récit glaçant que des policiers lausannois ont entendu en octobre 2021. La plaignante est Anaïs*, une serveuse de 21 ans. Lors de son audition, elle a fait allusion à la drogue du violeur. Selon elle, la nuit des prétendus faits, elle s’est réveillée avec des courbatures dans le dos et des sensations dans son sexe faisant penser qu’il y avait eu «pénétration vaginale».