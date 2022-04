Neil Patrick Harris a mis du temps à s'accepter

Neil Patrick Harris a fait son coming out en 2006 et ne cache pas son mari et leurs deux enfants. Mais il a mis du temps à se sentir à l’aise.

Neil Patrick Harris sera dans le film «Un talent en or massif» dès le 18 mai 2022. imago images/ZUMA Wire

Durant près de dix ans, il a joué le rôle central de Barney dans «How I Met Your Mother», dont le spin-off est diffusé sur Hulu. Depuis l’arrêt du feuilleton, Neil Patrick Harris, 48 ans, ne cache plus son couple avec son mari, le cuisinier David Burtka, ni leurs deux enfants. Il sera à l’affiche d’«Un talent en or massif» dès le 18 mai 2022 au cinéma, après avoir joué dans le 4e volet de «Matrix».

Vous avez totalement changé votre vie depuis l’arrêt de la série, en 2014. Pourquoi?

Je tournais dans des feuilletons célèbres aux États-Unis depuis l’âge de 14 ans. Il était temps de prendre du temps pour moi et ceux que j’aime. Cela ne veut pas dire que j’ai arrêté ma carrière, mais j’ai changé ma vie. On s’est installés à New York et, depuis le début de la pandémie, nous vivons dans notre ferme à la campagne dans les Hamptons avec nos enfants et nos trois chiens.

Vous avez fait discrètement votre coming out en 2006. Comment voyez-vous l’évolution de Hollywood par rapport aux artistes gays?

J’apprécie qu’il existe de plus en plus de rôles pour les artistes LGBT et c’est bien que des producteurs engagent des comédiens gays pour ce genre de rôles. Mais il ne faut pas non plus se laisser emprisonner dans un seul type de personnage.

Vous avez tout de même accepté le rôle d’une drag-queen dans la comédie musicale «Hedwig» à Broadway.

J’étais très nerveux, car je n’avais jamais fait ça de ma vie et je craignais les critiques de la communauté drag, mais j’ai tout fait pour être le plus authentique possible. C’est un challenge fascinant pour un artiste d’entrer dans la peau d’un autre. Après des décennies de télé, j’éprouve ce besoin de dépassement de soi.

Que dites-vous aux jeunes comédiens gays qui se cachent?

Chacun doit faire selon son cœur et ses pensées. Quand j’ai démarré adolescent, j’avais un mentor qui était directeur de casting et son compagnon était devenu l’assistant de mon agent. Ils étaient mon exemple d’un couple gay heureux et bienveillant. Ils m’ont appris à être bien dans ma peau alors que je ne l’étais pas dans ma jeunesse. Il m’a fallu des années pour m’accepter, donc chacun son rythme.

Essayez-vous d’être un mentor à votre tour pour de jeunes artistes?

Pas vraiment. Je suis papa de jumeaux (ndlr: Harper et Gideon, 11 ans). J’essaie avant tout d’être un bon père pour eux et de suivre leur scolarité, qui n’a pas été simple durant le confinement avec les cours à distance.