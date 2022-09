Joueurs effrayés : «Il m’a flingué les oreilles ce chacal cette nuit»

«Il m’a flingué les oreilles ce chacal cette nuit», a témoigné sur Twitter Loïc Ralet, ex-community manager pour le jeu vidéo «Destiny». Il partageait un article de Video Game Chronicles au sujet d’un problème dans le jeu de tir à la première personne «Destiny 2». Comme d’autres joueurs ces derniers jours, il s’est fait surprendre en combattant l’ogre Golgoroth du jeu, rapporte Numerama. À cause d’un bug, le fait de succomber face aux attaques de ce personnage devient encore plus pénible. En effet, en cas de défaite, le boss produit un bruit au volume extrêmement fort, surtout lorsqu’on porte un casque audio, qui en a surpris plus d’un, comme en témoignent des réactions et des vidéos publiées en ligne.