Zurich - «Il m’a poussé et m’a frappé au visage avec son poing»

Il a été bousculé et frappé, avant de devoir être emmené à l’hôpital pour être opéré. S.*, 15 ans, avait prévu de jouer au basket avec des camarades de classe, mais un groupe de jeunes les a interrompu. Ils se trouvaient sur le terrain de sport d’une école de Dietikon (ZU). «Plusieurs adolescents nous ont demandé s'ils pouvaient jouer. Comme nous avons dit non, ils ont commencé à nous provoquer et à nous insulter», a raconté l’adolescent à 20 Minuten . La situation a ensuite rapidement dégénéré.

«Un des membres de l'autre groupe s'est dirigé vers moi, il m'a poussé et frappé encore et encore. Je suis tombé sur le sol, et je ne voyais plus rien pendant un moment.», continue S. Il est finalement parvenu à monter sur son vélo et à s’enfuir. Son père, alerté peu de temps après, l’a amené à l’hôpital. «Ma pommette et mon os nasal étaient cassés. J'ai dû subir une opération.» a-t-il confié. «Je vais porter la plaque de métal sur la pommette pour le reste de ma vie.»