États-Unis

«Il m’a sauvé la vie, à mon tour de sauver la sienne»

Victime d’une crise cardiaque en 2015, un médecin du New Jersey a bénéficié de l’aide salvatrice d’un spécialiste, devenu depuis un ami cher. Cinq ans après, celui-ci a contracté le coronavirus, et l’anesthésiste lui a rendu la pareille.

Un renvoi d’ascenseur

«Ce n’est pas exagéré de dire que je dois ma vie à Dan», ajoute l’anesthésiste. Alors, lorsque son ami a contracté le coronavirus et qu’il a dû être hospitalisé, Rick s’est dit qu’il tenait là une belle occasion de lui renvoyer l’ascenseur. «Il m’a sauvé la vie, à mon tour de sauver la sienne», s’est dit le médecin. Danny a été testé positif au Covid-19 le 20 mars et a été emmené à l’hôpital six jours plus tard, après s’être évanoui chez lui.