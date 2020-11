Présidentielle US : «Il m’a souhaité bonne chance et maintenant il va devenir président»

Un village chinois se souvient avec fierté de la visite, il y a une vingtaine d’années, du futur président des Etats-Unis.

«C’est trop fort!»: 20 ans après, des Chinois découvrent éberlués que l’étranger aux Ray-Ban venu visiter leur modeste village deviendra bientôt l’un des hommes les plus puissants du monde: Joe Biden.

Accompagné de responsables chinois, il s’était arrêté un moment à Yanzikou, non loin de Pékin, où il avait discuté avec des villageois et acheté des glaces pour les enfants.

«Je pense qu’ils ont choisi de nous rendre visite parce que notre maison était la plus pauvre et la plus misérable du village», se remémore Mme Tang, dont le logement a depuis été reconstruit.