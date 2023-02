États-Unis: Donald Trump en rajoute une couche sur son rival

Trump tacle encore DeSantis : «Il m’a supplié, il était en larmes»

Donald Trump a profité d’une interview pour porter un nouveau coup à Ron DeSantis, son potentiel grand rival en vue de la primaire républicaine.

Ancien protégé de Donald Trump, Ron DeSantis ne s’est pas encore lancé dans la course à la présidentielle. AFP

Deux mois et demi après s’être lancé dans la course à la présidentielle de 2024, Donald Trump a quitté les salons dorés de sa résidence de Floride pour la frénésie des meetings. Officiellement, l’ex-président est le seul candidat du camp républicain à s’être déclaré, mais la concurrence s’annonce féroce. L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a notamment promis à ses partisans une annonce très prochaine. Et Trump a vu plusieurs de ses grands donateurs annoncer publiquement qu’ils ne soutiendraient pas sa candidature en 2024, au profit de Ron DeSantis.

Gouverneur de Floride et étoile montante du parti, le quadragénaire est pressenti comme l’un des plus redoutables adversaires de l’ancien président. Raison pour laquelle Trump ne retient pas ses coups contre son rival, qu’il qualifie de «déloyal» et sur qui il menace de faire des révélations. Le septuagénaire ne rate non plus pas une occasion de rappeler le rôle qu’il a joué dans l’élection de Ron DeSantis au poste de gouverneur de Floride en 2018. Selon l’ancien dirigeant, celui qui était alors son protégé l’a «supplié» de lui apporter officiellement son soutien.

Jeudi lors d’une interview accordée au journaliste conservateur Hugh Hewitt, Donald Trump en a remis une couche, relate le Huffington Post. Il a complété cette fameuse anecdote en affirmant que DeSantis pleurait lors de cette conversation. «Il était mort, hors course. Il est venu et m’a supplié pour que je le soutienne. Il m’a dit «si tu me soutiens, je gagne», et des larmes sortaient de ses yeux», a raconté le républicain.

Après avoir fait cavalier seul durant deux mois et demi, Trump voit progressivement les rangs de ses rivaux républicains grossir. Son ancien vice-président, Mike Pence, et son ex-chef de la diplomatie, Mike Pompeo, figurent parmi les possibles candidats.