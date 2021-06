Tentative de féminicide : «Il m’a tuée physiquement, psychologiquement et moralement»

Une étudiante de Metz a raconté les terribles supplices que lui aurait infligés un footballeur international. Une plainte a été déposée.

Le témoignage est aussi poignant que choquant. La révélation de cette histoire traumatisante est parfaitement ficelée pour marquer les esprits. Emma Z., étudiante messine, a déposé une plainte pour violences volontaires sur conjoint, séquestration et menace de mort contre le footballeur franco-béninois Olivier Verdon (Ludogorets), rapporte «Le Républicain lorrain» . Les faits se seraient déroulés fin 2020 en Bulgarie, où le joueur formé à Bordeaux évolue.

Sur Instagram, la jeune femme de 21 ans raconte son cauchemar. «Cette nuit de terreur, de peur, de détresse, ces heures d’horreur qui me poursuivront jusqu’à la fin de ma vie. Depuis ce jour, je ne vis plus mais je survis. J’ai voulu aimer, j’en suis sortie meurtrie. J’ai été une miraculée, ma vie aurait dû s’éteindre à cet instant même», explique-t-elle, tout en détaillant ses blessures: «Fracture du calcanéum, trois fractures du bassin gauche ischio-pubien, luxation à l’index gauche, trois points de suture à la tête et douze points de suture au pied.» Le tout accompagné d’une vidéo explicite de la jeune femme à l’hôpital.