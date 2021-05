Berne - Il manipule le calcul des subventions durant neuf ans

«Commodité et exigences trop grandes.» Tels sont les raisons qu’un fonctionnaire a invoqué à la justice pour expliquer pourquoi il a triché à 38 reprises dans le contrôle des subventions accordées par l’OFT aux firmes qui construisent des voies permettant le raccordement direct du réseau CFF à leur site. Les malversations ont duré neuf ans et ont fait perdre 800’000 francs à l’OFT. L’homme, aujourd’hui à la retraite, était censé contrôler si les conditions d’obtention des subventions étaient respectées, rapporte samedi le «Tages Anzeiger».

Les entreprises qui touchent ces subventions doivent suivre des règles. Si le volume de fret transporté sur ces voies privées est inférieur à celui convenu sur cinq ans, Berne exige le remboursement des subsides. L’employé a simplement corrigé ces volumes et a ainsi évité à ces entreprises de devoir rembourser. Suivant les cas, le montant était compris entre 496 francs et 400’000 francs. La Confédération peut encore récupérer une partie de ces montants.

Peine clémente

Le pot aux roses a été découvert au départ de ce fonctionnaire, en 2019, lorsque l’OFT était secoué par les scandales des subventions de CarPostal et du BLS. À ce moment, des contrôles poussés ont été effectués. L’homme, qui a aujourd’hui 66 ans, a été condamné par ordonnance pénale à une amende de 3600 francs, aux frais de procédure pour 1500 francs ainsi qu’à une amende conditionnelle de 21’600 francs. Le Ministère public a reconnu que l’accusé avait fait preuve de «remords sincères».

Du côté de l’OFT, on assure avoir pris des mesures pour qu’une telle situation ne se reproduise plus avec l’application rigoureuse des principes de séparation des fonctions et du contrôle à quatre yeux.