France : Il manquait un «détail» sur le graphique de Jean Castex

Lors de sa conférence de presse de jeudi, le Premier ministre a présenté une carte de l’épidémie en Europe. La France, mauvaise élève, n’y figurait pas.

Jean Castex a dévoilé jeudi les premières étapes de la levée des restrictions en France. Selon le Premier ministre, le pic de la troisième vague de Covid-19 semble passé, et un début de déconfinement est prévu pour la mi-mai. «Nous avons de vrais motifs d’espoir» et «des perspectives nouvelles s’offrent à nous», s’est félicité Castex, fixant l’objectif d’«un été le plus normal possible».