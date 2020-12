Il ne fallait pas arriver en retard face à sa télévision pour la rencontre de SM Liiga (première division finlandaise) entre le TPS Turku et Ässät. Markus Nurmi, attaquant de Turku, s’est emparé de la rondelle dès le premier engagement pour marquer après seulement quatre secondes en tentant sa chance dès son entrée dans la zone adverse.

Son lancer précis a complètement trompé la vigilance de Rasmus Korhonen. Le tout jeune gardien d’Ässät (18 ans) ne gardera pas un souvenir impérissable de cette rencontre, puisqu’il a cédé sa place après seulement 1’20 de jeu dans le premier tiers, après avoir encaissé son deuxième but de la soirée.

L’exploit de Nurmi a non seulement contribué à la victoire finale de son équipe (4-1), mais il lui a surtout permis d’entrer dans le livres des records du hockey en Finlande. Son but est en effet devenu le plus rapide jamais inscrit dans l’histoire de la première division finlandaise. Pour ne rien gâcher, Nurmi s’est offert un doublé en inscrivant le 3-1 à la 56e minute.