C’est le but qui tourne actuellement en boucle sur les réseaux sociaux, et il n’est pas l’œuvre d’une star d’un grand championnat. Largie Ramazani, joueur de l’équipe réserve d’Almeria (quatrième division espagnole), a inscrit le seul but du match de son équipe contre Torredonjimeno (1-0).