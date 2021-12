Football : Il marque un but venu de nulle part

Superbe geste technique ou incroyable coup de chance? Dans le championnat espoir argentin, le joueur du Racing Nicolas Meaurio a inscrit un but spectaculaire contre Huracan.

Cette semaine dans le championnat espoir argentin (Liga Reserva), le Racing Club s’est facilement imposé 0-3 sur la pelouse d’Huracan. L’ouverture du score de la 48e minute fut l’œuvre de l’attaquant Nicolas Meaurio, auteur d’une superbe talonnade en reprise de volée. Volontaire ou non, le geste technique du jeune attaquant de 18 ans n’en demeure pas moins spectaculaire et a depuis fait le tour du web.

Le meilleur… mais aussi le pire

Mais la Liga Reserva ne regorge malheureusement pas que de pépites techniques et de buts spectaculaires. Lors du match entre Velez Sarsfield et Argentinos Juniors (1-1), le joueur du Velez Matias Seoane s’est fait l’auteur d’un horrible tacle les deux pieds en avant sur son adversaire, et ce dès la 4e minute de jeu. Son geste complètement déplacé lui a évidemment valu un carton rouge logique.