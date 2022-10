Procès en France : Il massacre sa femme à coups de pelle après 54 ans de mariage

Abderrahmane et Akila menaient une vie de retraités à l’apparence paisible dans un village de l’Hérault quand, à l’été 2018, après 54 ans de mariage, l’ancien chauffeur-livreur a tué son épouse d’une quarantaine de coups de pelle, sur fond de séparation.

«Pas tout à fait d’accord»

«Reconnaissez-vous les faits?», demande la présidente de la Cour d’assises de Montpellier, où Abderrahmane K. comparaît jusqu’à vendredi pour le meurtre de sa femme, Akila C., 73 ans, épousée à Lyon le 13 novembre 1964. Cheveux gris, lunettes et chemise bleue sortie du pantalon, il reconnaît les faits, d’une voix parfois difficilement compréhensible. Mais il ajoute ne «pas être tout à fait d’accord» avec les conclusions de l’enquête, qui lui valent d’être en détention provisoire depuis 4 ans.

Gisant dans une mare de sang

En garde à vue, le retraité avait expliqué avoir «perdu la raison». Le lendemain, il tentait de se suicider. Quelques mois plus tôt, en avril 2018, Akila C. avait introduit une requête en divorce. Puis, en juillet, mari et femme avaient déposé des plaintes croisées, lui accusant son épouse de vol de documents, elle lui reprochant des violences.