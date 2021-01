L’ex d’Armie Hammer : «Il me mordait si fort que ma peau se déchirait»

Paige Lorenze, ex-copine d’Armie Hammer, l’accuse de l’avoir traumatisée avec des pratiques sexuelles extrêmes.

Armie Hammer n’est pas près de dormir sur ses deux oreilles. Alors qu’il est accusé depuis quelques jours d’avoir des pulsions cannibales par des femmes avec lesquelles il aurait eu des échanges virtuels, son ex, Paige Lorenze, vient d’ajouter de l’huile sur le feu. Après avoir récemment déclaré que l’acteur souhaitait manger plusieurs de ses côtes, le mannequin de 22 ans a fait de nouvelles révélations choquantes sur leur relation, qui a duré quatre mois. Interviewée par le «Sun», elle affirme que l’Américain était «obsédé par le sang, les os et les veines». À l’aide d’un couteau, il lui aurait gravé la lettre «A» sur sa peau au-dessus de son os pubien, avant de lécher la plaie sanglante. Il s’en serait ensuite «vanté» devant ses amis. «Il me disait qu’il voulait un morceau de ma peau pour le manger. Parfois, il me mordait si fort que ma peau se déchirait», précise la jeune femme.