Neuchâtel: Il menaçait un garagiste pour lui extorquer 500’000 euros

Max, un Neuchâtelois domicilié en France, était revenu à la charge treize mois plus tard avec un quatrième homme de main, Éric* (voir encadré). Les deux comparses avaient alors fait irruption dans le bureau du garage de Claude. Après l’avoir dépouillé de sa montre et de son téléphone portable pour l’empêcher d’appeler à l’aide, Max avait forcé Claude à lui signer une reconnaissance de dette de 500’000 euros et une déclaration selon laquelle il renonçait à toutes poursuites pénales ou civiles. Pendant ce temps-là, Éric tenait en respect la victime avec un objet indéterminé. Six jours plus tard, Max avait encore envoyé un e-mail de menaces à Claude, lui enjoignant de rembourser sa dette et de ne pas porter plainte afin d’éviter des représailles.