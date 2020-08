Canton d’Argovie : Il menace de tuer sa famille: quatre jours de détention

Un père de famille avait été interpellé par la justice argovienne suite à une lettre adressée à la SRF dans laquelle il évoquait la possibilité de tuer ses proches. Il devra être indemnisé pour les quatre jours passés en détention, a annoncé ce jeudi le Tribunal fédéral.

Début juin 2019, l’homme avait écrit à la radio-télévision alémanique SRF pour faire part de ses problèmes avec l’office des poursuites et la justice de son canton. Il indiquait en conclusion que sa seule issue serait de tuer sa famille et de se donner la mort. Alertée par le média, la police avait procédé à une perquisition et interrogé l’épouse ainsi que les deux filles majeures du désespéré.