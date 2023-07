Fribourg: Il menace la police, qui découvre un arsenal chez lui

Des armes de différentes tailles et calibres ont été retrouvées (photo d’illustration).

À Marsens, un habitant du village et des agents de police n’ont pas eu la fin de soirée qu’ils espéraient, le 10 juillet 2022. Ce dimanche-là, peu avant minuit, leur rencontre s’est soldée par un contrôle. Mais au lieu de coopérer, le trentenaire est devenu agressif et a menacé les forces de l’ordre à trois reprises, en ces termes: «Je suis prêt et surentraîné. Si vous voulez revoir votre famille demain, vous vous cassez immédiatement!»