Il menace son copine et la police avec un couteau, prison et expulsion

Canton de Lucerne : Il menace sa copine et la police avec un couteau: près de trois ans de prison

Le tribunal criminel de Lucerne a condamné un homme de 42 ans à deux ans et dix mois de prison pour tentative d’homicide volontaire et violences et menaces multiples contre les autorités.

Les faits se sont déroulés dans un appartement à Greppen (LU), Wikipédia/chrisaliv/CC-BY-SA 3.0

Le tribunal criminel de Lucerne a condamné un homme, aujourd’hui âgé de 42 ans, à une peine d’emprisonnement de deux ans et dix mois, suivi d’une expulsion du pays de sept ans. L’individu, originaire d’Allemagne, a été reconnu coupable de tentative d’homicide volontaire et violences et menaces multiples contre les autorités et les fonctionnaires.

Les faits remontent au mois de septembre 2019: une soirée agréable s’est peu à peu transformée en nuit d’horreur pour la compagne de l’époque du condamné. Alors qu’ils regardaient la télévision dans leur appartement à Greppen (LU), l’homme a soudain abordé la liaison de son ex-compagne. S’emportant de plus en plus, il s’est emparé d’un couteau de cuisine et se l’est passé sur le genou.

Son ex a alors paniqué et pleuré, avant d’aller se coucher. De son côté, l’homme est devenu de plus en plus agressif. Il s’est mis à hurler, à insulter la femme et à jeter des objets. Sa compagne a appelé les voisins du dessus qui ont réussi à la sortir de l’appartement. Ils ont ensuite appelé la police, pendant que le coupable continuait de se déchaîner à l’intérieur.

Trouble de la personnalité, alcool et médocs

Quatre policiers sont arrivés sur les lieux. En les voyant, le condamné s’est emparé d’un couteau à viande avec une lame d’une vingtaine de centimètres. Il s’est jeté sur eux et a blessé un des agents. La police a alors fait usage d’un taser. Comme l’homme a continué de se montrer agressif et violent, deux coups de taser supplémentaires lui ont été infligés. Il a finalement été maîtrisé et arrêté. Selon une expertise médico-psychiatrique, l’homme souffre d’un trouble de la personnalité. De plus, il était fortement alcoolisé et sous l’influence de médicaments aux moments des faits.

En plus de la peine, un traitement ambulatoire a été ordonné. Ayant fait l’objet d’un appel, le jugement n’est pas encore définitif.