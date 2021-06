Bâle-Ville - Il ment sur son âge: une prostituée risque gros

Porno visionné très jeune

Une étude sur le thème des jeunes et des médias réalisée par la Haute Ecole spécialisée de Zurich a montré que près d’un adolescent sur trois parmi les 14-15 ans avait déjà regardé des films à caractère pornographique sur son smartphone ou sur son ordinateur et qu’à peu près autant avaient déjà reçu des images ou des vidéos érotiques d’autres personnes. Les jeunes hommes sont majoritaires parmi les consommateurs de porno. En revanche, les filles reçoivent et envoient beaucoup plus souvent des images ou des vidéos érotiques selon l’étude.