Vaud: Il m’est arrivé de m’asseoir sur un gobelet de Coca

Avec une canne dans une main et un chien dans l’autre, impossible de se déplacer tout en tenant un smartphone. CFF

Mardi, nous vous expliquions que l’EPFL avait créé deux applications destinées à rendre plus simple le quotidien des aveugles et malvoyants. L’une d’elles, «Find my seat», permet de localiser un siège libre dans les trains et les bus. Une question était toutefois restée en suspens: est-elle réellement utile pour son public cible? Olivier Maridor, responsable du secteur Transports publics au sein de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), est mitigé.

Pour commencer, dans un wagon, le premier groupe de quatre sièges à droite du couloir est en principe réservé aux personnes avec un handicap, dont celles atteintes d’une déficience visuelle. Ces sièges sont signalés par un pictogramme. «Dès lors, il nous suffit de demander si l’un de ces sièges est libre, pas besoin d’une app pour ça. Le concept est presque toujours appliqué par les CFF. Mais il faut bien admettre qu’avec d’autres compagnies et véhicules, en particulier dans les bus, c’est parfois la jungle. Et, de nos jours, beaucoup de voyageurs utilisent des écouteurs et n’entendent pas qu’on leur pose une question. Il y a donc, malgré tout, des situations pour lesquelles cette app pourrait s’avérer utile», estime Olivier Maridor.

Impossible de marcher avec un smartphone

Ce dernier relève toutefois un aspect peu pratique. «L’app est prévue pour être utilisée en déplacement. Mais quand nous arrivons dans un transport en commun, nous avons souvent la canne dans une main et le harnais d’un chien-guide dans l’autre, voire un bagage. On ne peut donc pas avancer tout en tenant et manipulant un smartphone.» Alice Bruel, doctorante à l’EPFL et co-organisatrice du cours-projet durant lequel l’app a été développée, rétorque: «Le cours-projet est centré autour d’un unique utilisateur, dans le but de développer une solution personnalisée». En l’occurrence, la malvoyante qui a collaboré avec les étudiants n’avait pas de chien. Elle pouvait donc utiliser son téléphone tout en marchant. «La question est toutefois très intéressante et on espère que le projet sera poursuivi pour être généralisé», ajoute Alice Bruel.

Pour finir, l’app permet également de détecter la présence d’objet sur un siège, ce que salue Olivier Maridor. «Pour s’assurer qu’un siège est libre, on peut essayer de tâter avec notre canne l’éventuelle présence de jambes. Mais nous ne pouvons guère savoir si quelque chose a été déposé sur le siège. Personnellement, il m’est déjà arrivé de m’asseoir sur un gobelet rempli de Coca et abandonné là, sur un chewing-gum collé ou encore un petit sac au contenu délicat. Rien que pour éviter ce genre de situation, je serais près à utiliser cette nouvelle app. J’espère cependant que des tests à plus large échelle seront effectués.»