Cyclisme - «Il m’est arrivé de me comporter comme un petit con»

En gagnant à Carcassonne, Mark Cavendish a égalé le record de victoires sur la Grand Boucle détenu par Eddy Merckx. Mais le Britannique refuse toute comparaison avec le plus grand cycliste de tous les temps AFP

La 34e victoire de Mark Cavendish sur le Tour de France est tombée comme un fruit mûr. Vendredi à Carcassonne, au terme de la 13e étape de l’édition 2021, le sprinter de l’équipe Deceuninck - Quick Step a égalé Eddy Merckx, qui depuis 46 ans, trônait au sommet d’un classement de légende. Un exploit que le Britannique, éreinté au terme des 219,9 kilomètres, ne veut pas surestimer: « Je ne crois pas que je peux être comparé à Eddy Merckx. Personne ne peut être comparé au plus grand cycliste de tous les temps. C’était une autre époque et j’ai avant tout gagné des sprints massifs. J’espère seulement que ce record, qui parle au public, sera une source d’inspiration pour les plus jeunes. »

L’étape qui a mené le peloton de Nîmes à la capitale du cassoulet n’a eu d’autre suspense que celui-là. Car, dès le départ, la formation belge a man œ uvré pour mettre sa fusée dans les meilleures conditions pour l’exploit, par une sélection drastique des échappés précoces sortis sans autre espoir que d’agrémenter les images TV mettant en valeur les paysages de carte postale.

Une confiance aveugle

Le travail s’est terminé dans les derniers kilomètres, tournants et dans le veux, menant au centre de Carcassonne. Bien qu’enfermé à 500 mètres de l’arrivée, puis distancé un instant par Ivan Garcia Cortina, le maillot vert a su garder la roue de son équipier Michael Morkov, qui a réussi à boucher le trou. Ce n’est pas pour rien que le Danois est considéré comme le meilleur poisson-pilote actuel. Le duo a donc à nouveau fait merveille (4e fois sur ce Tour), à tel point que le meneur a terminé 2e de l’étape.

Michael Morkov (à droite) s’est écarté quelques mètres avant la ligne. Le lanceur danois est pour beaucoup dans la 34e victoire de Mark Cavendish (au centre) sur un Tour de France. AFP

Pour l’anecdote, on peut se demander si, dans l’absolu, le lanceur n’avait pas les moyens de gagner, preuve en est son coup d’ œ il à sa droite à quelques mètres du but pour voir son complice passer la ligne. Mais là n’était pas l’objectif, surtout vendredi. Le lanceur sait s’effacer, a fortiori quand la ligne d’arrivée se transforme en ligne de l’histoire. La relation entre le sprinteur et ses poissons pilotes repose sur une confiance aveugle. À 36 ans, les contemporains qui s’affrontaient déjà sur la piste au début de leurs carrières, affichent une complicité parfaite nourrie par l’expérience.

«Je suis probablement celui dans l’équipe qui fait le moins de travail» Mark Cavendish, maillot vert du Tour de France

Si Mark Cavendish en est là, c’est aussi car la hiérarchie ne tombe pas du ciel. «Ê tre un leader, c’est avoir la responsabilité de l’équipe sur les épaules. Il faut avoir la tête pour gérer ce genre de pression, explique Mark Cavendish. Je suis probablement celui dans l’équipe qui fait le moins de travail. Et seuls les dix premiers du classement général du Tour de France sont mieux payés que les sprinters. Mais mon équipe me met la pression en faisant tout pour que je sois en situation de gagner. Parfois c’est difficile, surtout quand tu n’es pas bien, mais c’est mon rôle. »

Un autre homme

Cette pression, il l’assume aujourd’hui avec le sourire, conscient d’être revenu de très loin. S’il aligne les succès comme les perles, la confiance nourrissant la confiance, Mark Cavendish n’a pas oublié la spirale négative dans laquelle il s’était engouffré ces dernières saisons. Ni que, sans l’intelligence du patron de Patrick Lefevere, il ne serait peut-être plus sur un vélo. Ce coup de pouce du destin, un peu miraculeux, a également transformé l’homme. Désormais, il n’hésite plus à rendre hommage et à remercier ses coéquipiers. Ni à s’ouvrir au public: « Dans le passé, il m’est arrivé de me comporter comme un petit con. J’en ai subi les conséquences. Mais j’avais 20 ans . A ujourd’hui, j’en ai 36. J’ai vieilli, j’ai une famille et cela m’a changé. »