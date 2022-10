Saint-Gall : Il met le feu à des bonbons, les jette par la fenêtre et c’est l’incendie

Un enfant de six ans et, dans la même pièce, des bonbons gélifiés et un briquet? Il y a péril en la demeure, auront appris des parents samedi. L’histoire se déroule à Buchs, dans le canton de Saint-Gall. La police et les pompiers interviennent car les stores d’un immeuble d’habitation sont en feu. L’incendie est vite maîtrisé, personne n’est blessé et les dégâts sont estimés à quelques milliers de francs.