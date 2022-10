Berne : Il meurt après un accident avec un véhicule à trois roues

Un homme de 84 ans au guidon d’une petite moto à trois roues et un homme de 19 ans au volant d’une camionnette avec remorque roulaient l’un derrière mercredi passé en direction de Niederbipp. Le conducteur de la camionnette a entamé une manœuvre de dépassement et le tricycle s’est renversé pour une raison qui reste à déterminer. L’homme de 84 ans est alors tombé au sol et a été grièvement blessé. L’octogénaire a été héliporté à l’hôpital. Samedi soir, cet homme habitant de canton de Soleure est décédé de ses blessures a annoncé mercredi la police cantonale bernoise.