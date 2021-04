France : Il meurt après une téléconsultation, sa famille porte plainte

L’avocat des proches de la victime évoque «une erreur médicale grave» et déplore un «décès stupide» qui aurait pu être évité.

La famille d’un homme mort en avril 2020 en Isère, sept jours après une téléconsultation qui n’aurait pas établi le bon diagnostic, a porté plainte lundi pour homicide involontaire, et souhaite lancer un débat sur la télémédecine. L’avocat de la famille, Me Hervé Gerbi, dénonce une «erreur médicale grave» à la suite d’un «interrogatoire (à distance) incomplet» de la médecin vis-à-vis du patient, un homme de 40 ans atteint d’un cancer et d’une importante obésité.

«Décompensation diabétique»

Le 20 avril 2020, dans une France plongée en plein confinement à cause du Covid-19, Jean-Christophe Allemand déclare via écran interposé «une soif abondante, une langue blanche et une fatigue depuis plusieurs jours», a expliqué lundi l’avocat lors d’une conférence de presse, aux côtés de la mère et de la compagne de la victime.