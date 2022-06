Ecublens (FR) : Il meurt au volant de son tracteur

Un homme de 56 ans a perdu la vie lundi en fin d’après-midi, alors qu’il conduisait son véhicule agricole dans un champ.

Un accident de travail s’est produit vers 16h45 lundi à Ecublens (FR). Lors de travaux agricoles, un homme a perdu la maîtrise de son véhicule et fait une embardée de plus de 200 mètres avant de terminer sa course dans un talus en aval. Selon la Police cantonale fribourgeoise, les ambulanciers et la REGA ont été mobilisés et ont tenté de réanimer la victime, en vain.