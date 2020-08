États-Unis Il meurt coincé dans un toboggan aquatique

Un trentenaire qui s’était introduit de nuit dans un parc de loisirs s’est retrouvé pris au piège dans un tube en acier soutenant un toboggan. Il n’a pas survécu.

Les autorités de Scottsdale (Arizona) tentent de faire la lumière sur le décès mystérieux d’un homme de 32 ans, survenu tôt lundi matin. Aux alentours de minuit et demi, un policier a entendu quelqu’un appeler au secours, mais il n’arrivait pas à déterminer d’où provenaient les cris. Rejoint par des collègues, l’officier est finalement parvenu à réaliser que la voix venait du parc aquatique.

Il était près de 2 heures du matin quand les forces de l’ordre ont localisé le malheureux, écrit AZ Central . Selon un porte-parole de la police, l’individu avait sauté par-dessus la barrière du site et avait fait quelques brasses dans la piscine, avant de se diriger vers un grand toboggan. L’attraction est soutenue par un grand tube creux en acier. Pour une raison inconnue, l’intrus a grimpé dans ce tube et s’est retrouvé coincé.

Il succombe pendant son sauvetage

Le support en acier agissant comme un mégaphone, les appels au secours du trentenaire ont pu être entendus loin à la ronde. À leur arrivée vers 2h30, les pompiers pouvaient encore communiquer avec la victime, mais il leur a fallu démonter complètement l’installation pour la secourir. Pendant l’opération, l’homme est devenu silencieux et il était déjà mort au moment où il a été sorti de son piège, vers 7 heures.

Une autopsie doit encore déterminer les causes du décès, et les enquêteurs cherchent à comprendre comment le trentenaire a pu s’introduire dans ce tube. «C’est le support central de la structure. Il a dû monter au sommet et vraiment s’employer pour descendre là-dedans. Ce n’était pas une tâche facile», a expliqué le sergent Kevin Watts.