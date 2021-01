France : Il meurt de la rage après un contact avec une chauve-souris

Un sexagénaire a perdu la vie après avoir contracté la rage. Il aurait été mordu ou griffé par une chauve-souris nichant dans son grenier.

Un partenariat entre l’hôpital parisien Necker et l’Institut Pasteur, visant à identifier les causes des encéphalites non documentées, a conduit à l’analyse génétique d’échantillons post mortem. Ces analyses ont démontré qu’il avait contracté un lyssavirus, l’European Bat LyssaVirus de type 1 (EBLV-1), abrité par les chauves-souris.