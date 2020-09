Colombie : Il succombe aux décharges électriques répétées des policiers

Interpellé à Bogota, un avocat est décédé à l’hôpital après avoir été «tasé» par les agents à de nombreuses reprises. La scène de son arrestation, filmée par un témoin, suscite l’indignation.

«S’il vous plaît, arrêtez»

La scène de l’arrestation, diffusée sur les réseaux sociaux et dans laquelle l’homme au sol et des témoins supplient les policiers d’arrêter d’administrer les décharges, ont choqué le pays.

«S’il vous plaît, arrêtez», entend-on répéter à plusieurs reprises l’homme au sol. Les témoins de la scène interpellaient également les policiers: «arrêtez s’il vous plaît, on vous filme» avec un téléphone portable.

Selon le chef de la police de Bogota, le colonel Necton Borja, les agents répondaient à du désordre causé par des «personnes alcoolisées» et Javier Ordoñez a essayé «de frapper les policiers» avant d’être plaqué au sol. Le colonel a estimé que la victime «a été soumise à une arme non létale» avant d’être transportée au poste de police où elle a présenté des «complications médicales».Transporté à l’hôpital il est décédé quelque temps plus tard.