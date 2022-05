États-Unis : Il meurt d’une crise cardiaque en enterrant sa victime

Un Américain de 60 ans a subi un malaise fatal alors qu’il était en train de dissimuler le corps de sa compagne, qu’il venait d’étrangler.

Selon les autorités, le sexagénaire a eu «un malaise cardiaque» en recouvrant le trou où il avait déposé sa compagne. Une autopsie a révélé que Patricia Dent avait été étranglée. «McKinnon l’a ensuite ligotée et enveloppée dans des sacs-poubelles avant de la mettre dans la fosse préalablement creusée», a indiqué Jody Rowland, shérif du comté d’Edgefield. Le jour de sa mort, la victime était censée être au travail mais elle ne s’est pas présentée. Elle n’avait pas non plus répondu aux appels ni aux SMS.