Canada : Il meurt écrasé par sa propre voiture au McDrive

Un père de famille a été victime d’un accident dramatique alors qu’il était en train de payer à la caisse d’un drive-in à Vancouver.

Un drame improbable est survenu mercredi matin à un McDrive de Vancouver. Tony Eyles était en train de payer sa nourriture quand il a laissé tomber sa carte bancaire par terre. Le père de famille de 42 ans a ouvert sa portière et est sorti pour la récupérer, mais sa voiture a continué d’avancer et le malheureux s’est retrouvé coincé entre sa portière et une pièce structurelle du restaurant. Incapable de se libérer, l’homme a été écrasé. «C’est un scénario absolument déchirant», a réagi Tania Visintin, officier de la police de Vancouver.