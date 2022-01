France : Il mise deux euros au casino, il en gagne 2,6 millions

Dans un casino du nord de la France, un homme a connu la réussite de sa vie. Ce «joueur occasionnel» a glissé deux euros dans une machine à sous et a décroché le jackpot.

Un trentenaire français a gagné plus de 2,6 millions d’euros (2,72 millions de francs), dimanche soir, sur une machine à sous d’un casino du nord de la France, où il avait misé deux euros, a-t-on appris auprès de l’établissement. «2’626’909,12 euros, c’est la folie! Le #Megapot est tombé ce soir au Pasino de Saint-Amand(-les-Eaux), sur la machine 297», pouvait-on lire sur la page Facebook et le compte Twitter de ce complexe.

Soixante-six gagnants en dix ans

En dix ans, ce système a connu «66 gagnants, dont 31 millionnaires, et plus de 74 millions d’euros de gains». Le jour du Nouvel An, au casino de Saint-Malo, au nord-est de la Bretagne, une quadragénaire avait remporté plus de 200’000 euros après avoir misé 80 centimes dans une machine à sous.