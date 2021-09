Autriche : Il momifie sa mère pour toucher ses allocations

Un sexagénaire qui voulait continuer à toucher les indemnités de sa mère décédée a conservé son corps dans sa cave, dans le Tyrol autrichien.

Le corps d’une octogénaire décédée depuis plus d’un an et momifiée dans la cave par son fils qui voulait continuer de percevoir ses prestations sociales a été découvert dans le Tyrol, a indiqué jeudi la police autrichienne.