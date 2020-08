États-Unis Il monte dans une voiture, la police lui tire sept fois dans le dos

La colère monte à Kenosha (Wisconsin), théâtre d’un nouveau drame impliquant des policiers et un Afro-Américain, dimanche.

Les images, diffusées dimanche soir sur les réseaux sociaux, montrent l’individu se diriger vers un véhicule garé dans une rue tandis que deux officiers le suivent. Selon l’agence AP, on peut entendre les policiers crier tout en pointant leur arme sur Jacob Blake. Au moment où l’individu ouvre la portière et se penche à l’intérieur, l’un des agents l’attrape par le T-shirt et tire dans le véhicule. On peut entendre au moins sept coups de feu.