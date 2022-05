Zurich : Il monte sur une grue et allume des feux

Un homme est monté sur une grue dans le quartier zurichois d’Oerlikon lundi soir. L’intervention des forces de l’ordre se poursuivait mardi matin.

Les pompiers ont tenté d’atteindre l’homme à l’aide d’une échelle, explique un témoin. L’opération de sauvetage a été interrompue selon des témoins sur place. «20 Minuten» dispose d’une vidéo sur laquelle on voit l’homme jeter un objet du haut de la grue. Un grand nombre de policiers et de secouristes se sont rendus sur place. La police municipale de Zurich a indiqué qu’elle donnerait de plus amples informations plus tard dans la journée.