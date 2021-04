Polémique en France : «Il n'y a pas de ministres» aux dîners clandestins

«À ma connaissance, il n'y a pas de ministres» parmi les participants à des dîners clandestins de luxe à Paris, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

«Je voudrais dire (...) à quel point la rumeur est dure pour notre démocratie. (..) et je crois qu'on devrait vraiment réfléchir à cette idée que c'est le soupçon qui permet de condamner des gens et non pas la vérité», a ajouté Gérald Darmanin, en évoquant les réseaux sociaux qui ont «continué» à «s'affoler» alors même que l'organisateur Pierre-Jean Chalençon avait dit avoir «menti» en parlant de ministres.