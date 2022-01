Renvoyé pour attouchements sexuels : «Il n’a certes pas fait usage de la violence mais a lourdement insisté»

Un homme de 29 ans a été condamné à 7 mois de prison avec sursis pour attouchements sur mineur. La Cour suprême bernoise confirme la peine et son renvoi de Suisse pour 5 ans.

Le prévenu devra quitter le pays pour retourner au Costa Rica. DR

Il y a tout juste un an, le Tribunal régional de l’Oberland a condamné un homme de 29 ans à une peine de 7 mois de réclusion avec sursis et à une expulsion de Suisse durant 5 ans. Il était poursuivi pour attouchements sur mineur.

Les faits s’étaient déroulés à Thoune, où ce presque trentenaire tuait le temps avec quelques canettes de bière et un joint tandis que sa partenaire s’occupait d’un litige de location auprès de l’autorité de conciliation. L’homme s’était rendu dans un fast-food et avait demandé à une jeune fille de 15 ans le code d’accès aux toilettes avant de l’embrasser et de la peloter. La police est rapidement intervenue sur les lieux après que l’adolescente s’est confiée à son copain présent dans le restaurant. Le prévenu, un Costaricien qui vivait en Suisse depuis quatre mois, a été arrêté.

Mardi, il s’est retrouvé devant la Cour suprême. Il espérait avoir une seconde chance en appel et éviter l’expulsion. Entre-temps, il s’est excusé auprès de sa victime et lui a versé une indemnité pour tort moral. Sa partenaire lui a pardonné son incartade et il suit une thérapie contre les dépendances. Son avocate a par ailleurs expliqué que son client «avait fait une grosse erreur et qu’il était aujourd’hui papa».

La Cour intransigeante

La présidente de la Cour suprême a vu les choses différemment et a confirmé le verdict de première instance, rapporte la «Berner Zeitung». Pour la juge, «le prévenu n’a certes pas fait usage de la violence mais a lourdement insisté. Le fait que son amie, enceinte, ait attendu devant le fast-food permet de conclure à une certaine audace.»

De plus, le fait que l’homme ait commis des délits peu après son arrivée en Suisse ne joue pas en sa faveur. Par ailleurs, il ne vit en Suisse que depuis deux ans et n’est pas encore très intégré. Au Costa Rica, il a travaillé comme cuisinier et professeur de surf. «Les perspectives économiques sont actuellement meilleures dans son pays d’origine», a indiqué la présidente de la Cour. En outre, il serait plus proche de son autre fils, né d’une autre relation. «Cet enfant a aussi le droit d’avoir son père près de lui», a conclu la juge.