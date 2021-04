Suisse : Il n’a jamais fait aussi froid en avril depuis 20 ans

Le mois d’avril aura été bien frisquet, cette année, selon MétéoSuisse. Air polaire et bise ont en effet joué les trouble-fêtes en Suisse. La pluie a aussi été aux abonnés absents.

La neige s’est réinvitée jusqu’en plaine en avril, comme ici sur une terrasse zurichoise. REUTERS

Cela fait 20 ans que le mois d’avril n’avait pas été aussi froid en Suisse. Il a même été le plus froid depuis plus de 30 ans en Haute-Engadine. La température a été de 2,9 °C en moyenne en Suisse, soit de 1 °C inférieur à la norme 1981-2010, selon un communiqué de MétéoSuisse. La dernière fois qu’un mois d’avril avait été plus froid, c’était en 2001, avec une valeur de 2,2, soit un déficit de 1,7 °C.

En revanche, ce mois d’avril a été proche de la norme 1981-2010 dans d’autres régions, comme au Tessin, en Valais et en Suisse romande.

Le gel a frappé

Air polaire et bise ont engendré de nombreux jours de gel des deux côtés des Alpes. La période de fraîcheur a persisté du 6 au 21 avril. Cette longue période de froid avec des températures nocturnes basses a souvent engendré entre 8 et 15 journées de gel sur les régions de plaine du Nord des Alpes. Au Sud des Alpes, 4 à 9 jours de gel ont été enregistrés. Cela n’est pas resté sans conséquences sur les cultures.

Aussi bien à basse altitude qu’en montagne et dans le Jura, certains sites disposant de mesures depuis 40 à 60 ans ont relevé les valeurs minimales les plus basses pour un mois d’avril, ou les deuxièmes à troisièmes les plus basses. Au Nord des Alpes, la neige est même tombée jusqu’à basse altitude.

Du côté de la bise, Genève-Cointrin a enregistré 131 heures de bise avec une moyenne horaire de 20 km/h ou plus. Cela ne s’était vu qu’en 1982 et 1997. À Zurich-Kloten, il y a eu 65 heures de bise avec une moyenne horaire de 20 km/h ou plus. Seul 1984 avait fait mieux.

Capture d’écran/MétéoSuisse

Beaucoup de soleil

Ce mois d’avril aura été généreux en soleil, avec un ensoleillement supérieur à la moyenne avec 110 à 120 % de la norme. En Suisse romande, en Valais et au Sud des Alpes, l’ensoleillement a même atteint plus de 130 % de la norme dans certaines régions.

Comme le mois de mars avait déjà été très ensoleillé, avec un taux de 130 à 140 % de la norme, les deux mois réunis ont suffi localement pour occuper une place à part: sur le site de Genève-Cointrin, il s’agit du troisième ou quatrième bimestre mars-avril le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1897.

Capture d’écran/MétéoSuisse

Peu de pluie

Jusqu’au 26 avril, il y a eu peu de précipitations sur la Suisse. En Valais, seul l’équivalent de 5 % de la norme 1981-2010 ou moins a été mesuré. Dans de nombreuses régions de Suisse, les précipitations totales ont atteint moins de 30 % de la normale jusqu’au 26 avril.

Au Sud des Alpes en particulier, le manque de précipitations persiste depuis le mois de mars. Les précipitations prévues sur les deniers jours d’avril ne combleront pas le déficit pluviométrique.