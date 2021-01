Lausanne redoutait l’entame de match, avec son manque de rythme, couplé aux effets de l'altitude, à un faible temps de récupération et à la forme de l’adversaire (4 succès consécutifs). Alors, certes, si l’on excepte un tir sur la transversale de Jooris (12e), il a eu beaucoup de peine à se montrer dangereux. Mais Davos n’est pas vraiment parvenu à emballer la rencontre non plus.