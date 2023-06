Vaud: «Il n’a pas mesuré l’écart entre un adultère et un assassinat»

Le Tribunal de Lausanne a suivi dans les grandes lignes le Ministère public. Alors que la procureure Andrey Rentsch avait requis 9 ans de prison pour tentative d’assassinat, la cour criminelle est allée plus loin, infligeant dix ans de réclusion à Jules, reconnu coupable de tentative d’assassinat et de mise en danger d’autrui (pour l’épisode de l’étranglement) et d’injures, une dernière infraction qui lui vaut 10 jours-amende à 30 francs. Le trentenaire est également condamné à verser 30’000 francs de tort moral à sa victime. Jules devra en outre s’acquitter des 105’576,20 francs de frais de la cause.

Un sang-froid glaçant

Les juges ont estimé que le prévenu «avait agi pour se venger, avec un degré d’organisation élevé et un sang-froid glaçant». «Il a réfléchi à son confort personnel sans se soucier de ce qu’il allait faire endurer à sa victime», s’est encore indigné Stéphane Coletta avant de conclure: «le prévenu s’est montré égocentré, ne mesurant pas l’énorme écart entre l’adultère qui est du ressort moral et l’assassinat qui est une infraction très grave au niveau pénal!»

Une analyse contestée par Me Nader Wolf. Pour le défenseur de Jules*, son client a agi sous le coup de l’émotion. «Il s’est équipé de gants de vaisselle et, après l’agression, il s’est retrouvé tout nu pour rentrer chez lui après avoir brûlé ses vêtements. Par ailleurs, la victime elle-même a dit qu’il était hors de lui. On ne peut pas parler de sangfroid», a réagi le défenseur, indiquant qu’il allait faire une annonce d’appel, qu’il confirmera ou non, après lecture du dispositif détaillé. Me Coralie Devaud était pour sa part satisfaite: «Le message du tribunal est clair: la vie a un prix et elle ne peut pas être sacrifiée. C’est aussi une reconnaissance de la souffrance de ma cliente. Cela pourra l’aider à se reconstruire», s’est félicitée l’avocate de Chloé*.